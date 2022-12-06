В Китае высмеяли Макрона после слов о взгляде Путина и «потере дара речи»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 31

В Китае высмеяли слова Макрона о глазах Путина

В Китае высмеяли Макрона после слов о взгляде Путина и «потере дара речи»

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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По мнению людей, Франция давно продала Штатам себя и всю Европу.

Китайские интернет-пользователи иронично восприняли слова французского президента Эммануэля Макрона о взгляде российского коллеги Владимира Путина. Ранее лидер пятой республики заявил о неприязни к Вашингтону, которая якобы присутствует в глазах главы России. Читатели китайской газеты «Гуаньча» крайне не согласны с мнением Макрона по этому поводу.

«Иного и быть не могло. США используют Украину как поле боя для уничтожения России. Это давно известно, что Америка постоянно провоцирует войну вместо того, чтобы быть посредником мира», — написал один из комментаторов.

Другой пользователь напомнил слова бывшего американского лидера Джорджа Буша об особенном взгляде Путина. Тогда политик отметил, что будто бы заглянул в душу российскому президенту. По мнению читателя, Эммануэль Макрон видит лишь то, что хочет видеть и не обращает внимания на детали.

«Стратегия США заключается в том, чтобы подавить и уничтожить страны, которые угрожают „господству“ Вашингтона», — написал другой комментатор.

Еще несколько юзеров решили, что действия Штатов следует осудить ООН и всем мировым сообществом. Вашингтон часто совершает ошибки.

«Франция продала Европу и себя США на глазах у всего мира», — высказал мнение один из пользователей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше потребовали от Украины покаяться за Волынскую резню.

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