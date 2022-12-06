В некоторых случаях можно обойтись собственными силами и не вызывать скорую.

Носовое кровотечение у человека может начаться так же неожиданно, как, к примеру, головная боль. Такая ситуация застает врасплох даже взрослого — что делать, куда бежать, как помочь, вызывать ли скорую. Главное, в эти моменты не наводить панику, а принять превентивные меры. О них в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказал сосудистый хирург Дмитрий Некрасов.

Не ложиться на спину

Первое, что советует врач — занять правильное положение: укладывать человека на спину ни в коем случае нельзя.

«Нельзя также укладывать больного на пол, потому что кровь, которая выделяется, может попасть ему в глотку, а затем он ее может проглотить, и есть риск спровоцировать рвотный рефлекс. Тем самым будет еще больший позыв, а значит, усугубится кровотечение», — пояснил собеседник.

Правильным же положением при носовом кровотечении будет сидячее. Голову при этом нужно наклонить немного вперед, параллельно — зажать крылья носа и оставаться в таком положении около десяти минут. В помощь также холодные предметы — полотенце, платок, лед, замороженные овощи. Приложите их к переносице на пять-семь минут.

«Затем вы отпускаете пальцы и смотрите, продолжается кровотечение или нет. Если прекратилось — замечательно. Если по какой-то причине продолжается, возьмите ватные по диски, смочите их любыми сосудосуживающими каплями, сверните их в трубочки и вставьте в носовые ходы — не сильно. Примерно на треть. Затем снова прижимаете пальцы крыльев носа и ждете еще десять минут», — продолжает эксперт.

Если и в этом случае кровотечение не остановилось - вызывайте скорую, а не ждите, когда все само собой «рассосется». Возможно, пациенту нужна госпитализация и серьезное обследование.

Не просто симптом

Хорошо если кровотечение — просто следствие банального повреждения мелких сосудов передних отделах носа. Так бывает, к примеру, когда у человека пересохла слизистая, он почесал в носу и закапала кровь. У взрослых же пациентов симптом чаще, примерно в 70 % случаев, говорит о проблемах с давлением.

«Другие сложности могут возникнуть, когда у пациента есть различные аномалии развития сосудов носа. Будь то мальформация либо это какие-то врожденные генетические особенности», — рассказал доктор.

Еще одна причина — проблемы со свертываемостью крови — гемофилия. Недуг бывает как врожденным, так и приобретенным. Причем часто проблемы провоцирует прием антикоагулянтов, констатирует врач.

«Сейчас пациенты в нашу постковидную эпоху, к сожалению, все больше и больше начинают применять антикоагулянты бесконтрольно. Пациенты считают, что так они спасутся от тромбозов, но совершенно забывают о том, что антикоагулянты могут вызвать кровотечение», — предупреждает сосудистый хирург.

В заключение он добавил, что на носовое кровотечение, повторяющееся несколько раз в год через короткие промежутки времени, нельзя закрывать глаза. Лучше перестраховаться и сходить для начала к отоларингологу, который проведет обследование и при необходимости назначит правильное лечение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему ребенок рождается с хвостом и как это исправить.