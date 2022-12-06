Врач рассказал, как завышенная самооценка разрушает нам жизнь

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Рита Миронова
Рита Миронова 45

Терапевт Мошенская заявила о влиянии завышенной самооценки на качество жизни

Врач рассказал, как завышенная самооценка разрушает нам жизнь

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

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Почему у человека развивается самомнение и можно ли это исправить?

Самооценка может быть заниженной, адекватной или завышенной. О том, как распознать у человеку завышенную самооценку, в беседе с aif.ru рассказала гештальт-терапевт Ольга Мошенская.

По ее словам, самооценка формируется в детстве при воздействии родителей и учителей. Если ребенка чрезмерно хвалить, он будет жить в мире иллюзий, которые разобьются в реальном мире при взрослении.

Мне все должны

Если человек высокомерный, значит в детстве родители прививали ему статус «короля», и теперь он считает себя гением. Такие люди обесценивают окружающих.

«Но если посмотреть на тех, кто правда много знает и имеет солидный опыт, то в их проявлениях нет превосходства по отношению к другим. Наоборот, это люди, готовые обсуждать различные вопросы и вступать в здоровую конкуренцию. У них адекватное видение реальности, здоровая оценка не только своих способностей, но и успехов других людей», — объяснила врач.

Дело во мне?

Если ребенок привык на одну реакцию в семье, а потом получает совершенно альтернативную в обществе, у него появляется злость к родителям.

«Появляющаяся злость на родителей, которые его „обманули“, поможет только тем, что человек внутренне наберется смелости и откажется от лжезвания», — отметила Мошенская.

Нездоровая конкуренция

Взрослому человеку придется принять тот факт, что идеальных людей не существует, а постоянное сравнение своих успехов с чужими рождает только неудачи и негатив. Если один человек более успешный, это не делает не успешным другого.

«Возможна здоровая, честная конкуренция, которая помогает двигаться вперед, узнавать что-то новое, развиваться, сравнивая себя с собой вчерашним», — подчеркнула терапевт.

Взаимообмен энергией

Чтобы просить помощи у других, необходимо и самому отдавать что-то окружающим. С этой реальностью ребенку с завышенной самооценкой тоже придется столкнуться во взрослой жизни.

Врач советует перестать ждать чего-то от других и начать делать что-то самому, а также благодарить людей за помощь.

Ранее 5-tv.ru писал, почему люди во всем мире резко перестали развиваться.

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