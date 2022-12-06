«Заставим уважать»: военный эксперт рассказал о реальных ракетных запасах РФ

В США признали, что российский ВПК продолжает создавать крылатые ракеты, несмотря на введенные против него санкции.

На Западе считают Россию недоразвитым и технологически отсталым государством. Поэтому там искреннее удивляются тому, что у нее до сих пор не закончились высокоточные ракеты, которыми она уничтожает энергетическую инфраструктуру на Украине. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

По его словам, западникам в силу их высокомерия сложно признать и смириться с тем, что Россия на самом деле — развитое высокотехнологичное государство, у которого есть все необходимое для производства новейшего вооружения, а если чего и не хватает — она может купить это по схеме параллельного импорта.

«Да, мы производим ракеты, и у нас есть их запас. И мы не вытаскиваем для них чипы из холодильников и стиральных машин, как утверждала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Все эти заявления говорят о том, что они без уважения относятся к нашей стране. Но мы заставим их уважать нас», — заявил эксперт.

Литовкин напомнил, что у России есть корпорация «Тактическое ракетное вооружение», которая производит крылатые и гиперзвуковые ракеты, в том числе «Авангард», способный лететь со скоростью 27 махов. Ничего даже близко похожего американский военно-промышленный комплекс пока создать не сподобился, подчеркнул эксперт.

«Они до сих пор не могут произвести гиперзвуковую ракету и называют свои сверхзвуковые ракеты гиперзвуковыми, хотя они не являются таковыми. При этом они удивляются, что у нас не кончаются ракеты, и что мы их производим. Это показывает их недалекость и поверхностность взглядов на российскую экономику, на возможности России. Они не понимают, как Россия все это производит, потому что у них высокомерие стоит на первом месте по отношению к нашей стране, к нашим людям», — сказал Литовкин.

Он добавил, что никакие западные санкции не смогут помешать России и дальше выпускать ракеты и делать другое современное оружие. Это исторически подтвержденный факт, указал эксперт.

«Американские санкции против нашей страны существуют с 1947 года. Тогда американцы создали комитет экспортного контроля, который запрещал всем странам мира поставлять в СССР высокотехнологичную продукцию. Но через десять лет мы запустили первый спутник, а потом — первого человека в космос. Поэтому надо понимать, что нам санкции американские никогда не мешали», — заключил эксперт.

Газета The New York Times вышла с публикацией о том, что Россия продолжает создавать крылатые ракеты, несмотря на санкции, введенные против ее оборонной промышленности.

Авторы ссылаются доклад британской исследовательской группы Conflict Armament Research, которая провела анализ обломков российских боеприпасов, выпущенных по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи после 10 октября.

Результаты показали, что боеприпасы произвели в период с июля по сентябрь или с октября по ноябрь текущего года. Это опровергает утверждения западных и украинских властей об истощении у России запаса ракет.

Ранее политолог Юрий Светов в комментарии 5-tv.ru объяснил «мантры» Запада о мифическом истощении запаса ракет у РФ.