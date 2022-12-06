«Нас не оставят»: Белохвостикова призналась в странных разговорах с умершим мужем во снах

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 495

Вдова режиссера Наумова призналась, что разговаривает с ним во снах

«Нас не оставят»: Белохвостикова призналась в странных разговорах с умершим мужем во снах

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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По словам вдовы, муж ей редко снится, но многие вещи ведутся его рукой.

Актриса Наталья Белохвостикова призналась в интервью «Известиям», что поддерживает связь с ушедшим из жизни мужем Владимиром Наумовым.

Корреспондент задал вопрос Наталье, разговаривает ли она со своим мужем так же, как, например, Елена Булгакова, которая «являлась единственным представителем Михаила Афанасьевича на земле» и снимала кино по его произведениям.

«Мне кажется, да. Он мне очень редко снится, но, видимо, многие вещи, происходящие в моей жизни, ведутся его рукой. У меня кольцо обручальное на правой руке, я четко понимаю, что в этой жизни есть тайна, которая, наверное, не формулируется в слова, в оценки. У Высоцкого есть гениальная песня: „Наши павшие нас не оставят в беде, наши мертвые, как часовые“. Я знаю, что я не одна», — рассказала вдова.

Режиссеру Владимиру Наумову сегодня исполнилось бы 95 лет, но два года назад он ушел из жизни. Фильмы мастера, созданные в тандеме с Александром Аловым, вошли в золотой фонд отечественного кино.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Наталья Белохвостикова сравнила мужа с космосом, назвала великим художником, философом, выдумщиком мира.

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