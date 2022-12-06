Наталья Белохвостикова о покойном муже Владимире Наумове: «Он был как космос»

Актриса Наталья Белохвостикова с восторгом и гордым трепетом вспомнила жизнь с покойным мужем в день его рождения. Режиссеру Владимиру Наумову сегодня исполнилось бы 95 лет, но два года назад он ушел из жизни. Фильмы мастера, созданные в тандеме с Александром Аловым, вошли в золотой фонд отечественного кино. Вдова в интервью «Известиям» сравнила его с космосом, назвала великим художником, философом, выдумщиком мира.

Белохвостикова стала второй супругой Наумова. Знакомство произошло в аэропорту — 20-летняя актриса и режиссер прибыли в Белград на Дни советского кино. Артистка приехала с картиной «У озера», ее будущий муж со своим творением «Бег». Первое свидание пары прошло на турнире по боксу. Этот вид спорта был страстным увлечением мастера, он и сам был отличным боксером.

После этого были свидания дома, в Москве. Тогда о романе артистов знали уже все коллеги. Режиссер водил девушку на «Гамлета» с Владимиром Высоцким, познакомил с поэтом Евгением Евтушенко, ввел в круг своих творческих знаменитых друзей. Для дочери дипломата открылась невиданная ранее жизнь, удивительная в любом ее моменте.

«Каждая его клеточка была соткана из интереса к миру, к искусству в каком-то невероятно широком смысле слова. И он хотел этим делиться всегда. Вот такой был Володя. Весь наполнен. До последнего дня», — сказала Белохвостикова.

Наумов научил жену быть избирательной в ролях, предоставил роскошную для актрисы возможность отказываться от предложений, чтобы расти профессионально. Он избавил супругу от закрепившегося за ней образа Лены Барминой из «У озера», помог стать разноплановой артисткой. За свою «уникальную жизнь» Белохвостикова ему бесконечно благодарна.

По словам вдовы, Наумов не испытывал мук творчества — только радость. У него был дар легкого общения с людьми, работал режиссер играючи, всегда снимал с удовольствием. Очень любил Италию, вдохновлялся страной и приезжал туда создавать кино. Для фильма «Джоконда на асфальте» привез из Венеции гондолу и гондольера, нарядил в костюм XVII века и спустил на воду под стенами Кремля.

В первом браке с актрисой Эльзой Леждей у Наумова родился сын Алексей. Он стал искусствоведом и дизайнером. Белохвостикова подарила мастеру дочь Наталью. Она пошла по стопам отца: освоила режиссерское и актерское ремесло. Также Наумов усыновил наследника супруги от прошлых отношений, Кирилла. Вдова любит нянчиться с внуком Максимом, который успел застать дедушку живым. О возвращении в кино пока не помышляет, все ее мысли сейчас в прошлом — рядом с любимым мужем. Возможно, в будущем, когда уйдет в сердце боль, как говорила Лена Бармина…

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