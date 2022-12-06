Такого никого не ожидал: Белохвостикова вспомнила уникальное первое свидание с Наумовым

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 92

Наталья Белохвостикова рассказала, как Наумов сводил ее на бокс, вместо ресторана

Такого никого не ожидал: Белохвостикова вспомнила уникальное первое свидание с Наумовым

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Оказалось, что покойный муж актрисы очень любил водить ее на спортивное мероприятие.

Актриса Наталья Белохвостикова рассказала в интервью «Известиям» о том, как ее покойный муж и известный российский режиссер Владимир Наумов водил ее на свидания. Режиссеру сегодня исполнилось бы 95 лет, но два года назад он ушел из жизни.

По словам артистки, они встретились, когда ей было 20 лет. Это произошло в аэропорту и Владимир даже не знал о существовании такой девушки как Наталья. Однако быстро влюбился.

Но первое, куда Владимир повел ее, был далеко не роскошный ресторан, а… бокс.

«Я не знала, что он занимался боксом, для меня было удивительно, когда он зеркально повторял движения, которые были на ринге. То, что это естественно для боксера, я поняла потом. Потом он рассказал, что занимался спортом всерьез. И потом всю жизнь, если где-то бокс шел на ТВ, включал, смотрел, ему нравилось», — рассказывает актриса.

Она призналась, что практически сразу после бокса они, естественно, отправились в театр.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Наталья Белохвостикова с восторгом и гордым трепетом вспомнила жизнь с покойным мужем в день его рождения.

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