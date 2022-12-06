В Польше заявили о допущенной геополитической ошибке в отношении России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 79

Myśl Polska: Польша сделала ставку на противостояние с Россией на Украине и проиграла

В Польше заявили о допущенной геополитической ошибке в отношении России

Фото: www.globallookpress.com / Artur Widak

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Польское правительство призвали спуститься с небес на землю и осознать провал русофобской политики.

Сделав ставку на противостояние с Россией в конфликте на Украине, Польша не оставила себе места для маневра. Она не может даже сделать шаг назад и вынуждена исполнять чужие стратегии в ущерб собственным интересам. Об этом пишет Myśl Polska.

«Политики в Варшаве сделали ставку на крайне конфронтационную политику в отношении России, не оставляя себе места для маневра», — говорится в публикации.

Автор отмечает, что Польша активно ввязалась в создание «размежевания на два противостоящих» лагеря в мире, цель которого — изгнать Россию из Европы и разорвать ее связи со странами Запада. Однако, взяв на себя роль государства-буфера, Польша допустила стратегическую ошибку.

«Нет никаких признаков того, что попытки фрагментировать Россию или загнать ее под протекторат западных спецслужб и корпораций увенчаются успехом», — отмечается в статье.

Автор призывает польские власти спуститься с небес на землю, указывая на то, что «идентификация с США и Украиной сводит польское государство до роли исполнителя чужих стратегий, когда собственные интересы отождествляются с чужими и даже подчиняются им».

На днях американский политик, экс-помощник президентов Ричарда Никсона и Рональда Рейгана Патрик Бьюкенен со страниц журнала The American Conservative призвал власти США сосредоточиться на интересах американцев и отказать Киеву в поставках оружия, предоставив возможность «продолжать борьбу без американских боеприпасов».

Бьюкенен подчеркнул, что великие державы не должны уступать меньшим державам, не связанным с их жизненными интересами и способным втягивать их в нежелательные конфликты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Джо Байден послал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому сигнал начать переговоры с Россией.

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