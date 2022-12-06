Под Красноярском нашли четырех человек, пропавших на катере на таежной реке

Эфирная новость 38

Капитан судна планировал доставить двоих пациентов в отделенную больницу. В итоге — все едва не погибли.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anvar Galeev; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Спасательная операция в Красноярском крае — там пропал катер на воздушной подушке, который вез в больницу двух пациентов. Судно попало в сильную пургу, в условиях нулевой видимости водитель перепутал направление реки и оказался почти в 100 километрах от ближайшего населенного пункта. Вдобавок — кончилось топливо.

Поиски начали сотрудники больницы, куда пациенты не прибыли вовремя. На поиски также отправили полицейских, те и нашли судно. Сейчас водитель катера и его пассажиры в безопасности и тепле, им ничего не угрожает.

-7° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
62.91
0.73 66.11
0.59
Названы знаки зодиака среди женщин, которые приведут к успеху любого мужч...

Последние новости

22:39
Названы знаки зодиака среди женщин, которые приведут к успеху любого мужчину
22:27
«Проблеск разума»: политолог о признании в Польше ошибки в отношении России
22:15
«Они не имеют образования»: актер Чепурченко сравнил Ивлееву с Микки Рурком
22:03
«Не хватает продовольствия»: положение ВСУ в Артемовске становится все хуже
21:51
Небензя покинул зал перед выступлением постпреда Украины при ООН
21:39
Под Красноярском нашли четырех человек, пропавших на катере на таежной реке

Сейчас читают

Американцы резко изменили позицию по переговорам России и Украины
"Корейцы нам не нужны": ошарашенную Цой вычеркнули из новогоднего "огонька"
Молдавия и Болгария вывели «Турецкий поток» и «Южный газовый коридор» на максимум
"Мы с сыном осиротели": вдовец Наталии Стешенко написал душераздирающее письмо жене

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео