Нюрнберг не указ: На Украине разрешили нацистскую символику

Эфирная новость 14

Украинские власти разрешили символику нацистской дивизии СС «Галичина».

Фото, видео: Марченко Анна / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Верховный суд Украины сегодня принял решение, которое не очень поймут в Евросоюзе, а больше остальных — ближайшие соседи Киева: Польша и Словакия. Он признал разрешенной символику печально известной дивизии СС «Галичина».

В нее входили одни из самых отъявленных головорезов, которых на Украине почитают за героев. Именно они участвовали в рейдах на польские деревни, подавлении Варшавского и Словацкого восстаний. А также в кровожадной ловле югославских партизан на Балканах. Состояла она почти полностью из украинцев-последователей Бандеры.

Верховный суд в Киеве по сути отменили решение Нюрнбергского трибунала: именно этот международный суд доказал нацистскую природу дивизии, которая с весны 1943-го года воевала на стороне немцев.

-6° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
62.91
0.73 66.11
0.59
Названы знаки зодиака среди женщин, которые приведут к успеху любого мужч...

Последние новости

1:45
Нюрнберг не указ: На Украине разрешили нацистскую символику
1:22
Себе во вред: Венгрия призвала пересмотреть политику санкций против Москвы
0:59
Легенда телевидения Молчанов попал в больницу и вскоре узнал о смерти жены
0:42
В Венгрии и Чехии разочаровались в украинских беженцах вслед за британцами
0:25
Шойгу об обстрелах украинцами Запорожской АЭС: «Создают видимость»
0:08
Первый фотограф Водяновой и возможный отец ее дочки сделал неожиданное признание

Сейчас читают

Американцы резко изменили позицию по переговорам России и Украины
"Корейцы нам не нужны": ошарашенную Цой вычеркнули из новогоднего "огонька"
Молдавия и Болгария вывели «Турецкий поток» и «Южный газовый коридор» на максимум
"Мы с сыном осиротели": вдовец Наталии Стешенко написал душераздирающее письмо жене

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео