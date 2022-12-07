Себе во вред: Венгрия призвала пересмотреть политику санкций против Москвы

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Премьер страны Виктор Орбан поддержал слова главы Франции Эммануэля Макрона о том, что санкции против Москвы по-разному отражаются на положении США и Европы.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru

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На неэффективность и даже вредность антироссийских санкций обратили внимание в Венгрии. Премьер Виктор Орбан призвал пересмотреть европейскую политику в отношении нашей страны и поддержал Эммануэля Макрона. Ранее Президент Франции высказал мнение, что конфликт на Украине по-разному сказывается на ЕС и США.

«Президент Макрон прав: цена войны России и Украины не одинакова по обе стороны Атлантики. Если мы хотим, чтобы европейская промышленность выжила, мы должны быстро решить проблему европейского энергетического кризиса. Пришло время пересмотреть санкции», — высказался венгерский политик.

И на этом фоне в венгерском МИДе заявили, что страна не будет заниматься подготовкой украинских военных. Будапешт хочет двигаться не к войне, а к миру, подчеркнули дипломаты.

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