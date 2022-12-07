Мечты сбываются у самых усердных. Китайский совет дня на среду, 7 декабря

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 7 декабря?

Среда будет вся состоять из аффектов и противоречий. Энергии смены месяца всегда очень нестабильные и людей может бросать из крайности в крайность. Экзальтация, повышенный эмоциональный фон и большой процесс неожиданностей в ткани дня — таков общий прогноз на среду.

Совет дня: займитесь рутиной. Никогда еще повседневные обязанности не были так полезны для психики. Привычные маршруты, обычные дела, стандартные решения — такой скучной должна быть ваша среда, чтобы вы прожили ее, не заметив нестабильности вокруг.



Предостережение дня: среда абсолютно не подходит для экстрима в любом виде. Экстремальные виды спорта, рискованные развлечения или поведение могут стать причиной серьезных проблем. Не рискуйте понапрасну.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.