Мечты сбываются у самых усердных. Китайский совет дня на среду, 7 декабря
День хорош для того, чтобы спастись от неожиданностей вокруг в каждодневной рутине.
Фото: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 7 декабря?
Среда будет вся состоять из аффектов и противоречий. Энергии смены месяца всегда очень нестабильные и людей может бросать из крайности в крайность. Экзальтация, повышенный эмоциональный фон и большой процесс неожиданностей в ткани дня — таков общий прогноз на среду.
Совет дня: займитесь рутиной. Никогда еще повседневные обязанности не были так полезны для психики. Привычные маршруты, обычные дела, стандартные решения — такой скучной должна быть ваша среда, чтобы вы прожили ее, не заметив нестабильности вокруг.
Предостережение дня: среда абсолютно не подходит для экстрима в любом виде. Экстремальные виды спорта, рискованные развлечения или поведение могут стать причиной серьезных проблем. Не рискуйте понапрасну.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.
Читайте также
53%
0.73 66.11
0.59
Нашли ошибку?