«Это цирк»: Меган Маркл и принца Гарри уличили во лжи в их документальном фильме

Герцог и герцогиня Сассекские снова в центре нового скандала — принц Гарри и Меган Маркл были пойманы на лжи. На весь мир бежавшие из Букингемского дворца супруги заявили о преследующих их папарацци и продемонстрировали в своем шоу на платформе Netflix доказательство. Но оказалось, что представленный снимок, якобы свидетельствующий о вторжении в частную жизнь, был заранее одобрен знаменитостями. Правду в своем Twitter раскрыл королевский корреспондент Роберт Джобсон.

Журналист увидел в трейлере шоу снимок, на котором изображены Меган, Гарри и их старший сын Арчи. Кадр был сделан во время официального турне пары в 2019 году с балкона резиденции архиепископа Десмонда Туту в Южной Африке. В документальной ленте герцоги Сассекские утверждают, что за ними неустанно следят, преследуют, тревожат. На самом деле, утверждает Джобсон, снял их один из трех аккредитованных фотографов. И все были осведомлены об этой съемке заранее.

«То, что Netflix и Гарри с Меган использовали эту фотографию, чтобы показать вторжение прессы в их личную жизнь, — это цирк», — заявил Джобсон.

Журналист нашел еще одно подтверждение своим выводам, вспомнив о собственноручно сделанном фото Маркл и Гарри, показывающих Арчи архиепископу. Корреспондент опубликовал кадр, снятый на его iPhone в резиденции Туту в Кейптауне и добавил — работал тогда с той же аккредитованной позиции, что и коллега на балконе. Джобсон подчеркнул, что ни о каком вторжении в частную жизнь не может быть и речи.

Премьера документального фильма (или шоу, трудно определить) Меган Маркл и принца Гарри на Netflix состоится 8 декабря. Очевидно, представители прессы уже натирают линзы очков и потирают руки, готовясь выискивать новые выдумки королевских отступников. Переехав в штаты, скандальная парочка постоянно балует прессу и публику шокирующими подробностями отношений в Букингемском дворце. Лента расскажет, как трудно было Сассексам ужиться с монаршей родней и почему они отказались от своих титулов и сбежали.

Ранее, писал 5-tv.ru, принц Гарри рассказал, какую участь для его супруги уготовила королевская семья.