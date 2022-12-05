Принц Гарри: королевская семья уготовила для Меган Маркл участь принцессы Дианы

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 3 236

Принц Гарри обвинил королевскую семью в угрозе Меган Маркл наподобие принцессы Дианы

Принц Гарри: королевская семья уготовила для Меган Маркл участь принцессы Дианы

Фото: www.globallookpress.com / Keystone Press Agenc

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В документальном фильме внук Елизаветы II раскроет все грехи королевской семьи.

В сети появился трейлер долгожданного документального фильма принца Гарри и Меган Маркл. И заявлений Гарри с минутного ролика вполне хватит, чтобы шокировать весь мир. Мини-ролик появился на платформе видеохостинга YouTube.

Во-первых, бывший любимчик Британии заявил, что его родственники специально настроили общественность против американской актрисы Меган Маркл.

«Безусловно, некоторые истории „проскальзывают“ за пределы королевской семьи. Но есть и другие истории, которые специально „подсаживают“ в медапространство», — аккуратно объяснил он на камеру.

И причина оказалась проста до ужаса — ненависть из-за того, что человек отличается от тебя, не подходит на роль новой принцессы Великобритании.

«Против Меган развернули полноразмерную войну, чтобы угодить некоторым личностям. Речь идет о ненависти и расизме», — рассказали источники, пока кадры горько плачущей Маркл сменяли друг друга.

Но последнее высказывание принца Гарри буквально заставляет вздрогнуть. Он вспомнил гибель своей матери, легендарной и горячо любимой народом принцессы Дианы. Существует версия, что королевская семья убила Диану за инакомыслие.

Фото: Принцесса ДианаФото: Принцесса Диана. globallookpress.com / Peter Heimsath

И младший сын Дианы сравнил покойную маму с Меган, намекая, что его жена могла так же погибнуть. По словам Гарри, он был в ужасе и сбежал в США, чтобы защитить от коварных родственников возлюбленную и сына.

«Это боль и страдания женщин, выходящих замуж и за королевскую семью, в эту ожесточенную погоню за наживой. Я был в ужасе. Я не хотел, чтобы история повторилась», — сказал за кадром голос Гарри на фоне последних видео покойной принцессы Дианы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на покойную королеву Елизавету II посыпались обвинения после смерти.

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