Корчевников нарушил закон из-за Лаврова: «До сих пор снитесь мне в кошмарах»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 72

Борис Корчевников сжег музейный экспонат из-за Федора Лаврова

Корчевников нарушил закон из-за Лаврова: «До сих пор снитесь мне в кошмарах»

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Только безупречная репутация и долгие мольбы о прощении спасли телеведущего от наказания.

Телеведущий Борис Корчевников неожиданно для себя и невольно стал правонарушителем, доверившись актеру Федору Лаврову. Об этом он рассказал в эфире собственного шоу на федеральном канале. По словам знаменитости, все случилось во время одной из их личных встреч. 

«Вы мне до сих пор снитесь в самых страшных снах и кошмарах. Из-за вас я чуть не попал на административное правонарушение. Помните, во время последней нашей встречи, когда мы обсуждали фильм "Деньги", и то, как вы так блестяще сыграли фальшивомонетчика Баранова (реального персонажа советской эпохи), я так увлекся, что сжег купюру? А она оказалась реальной купюрой Баранова из музея!» — признался Корчевников.

Лавров удивился, что после такого телеведущему удалось избежать наказания. Тот объяснил, что умеет просить прощения. В этом случае пришлось извиняться долго и настойчиво. 

Федор Лавров, актер театра и кино, режиссерФедор Лавров, актер театра и кино, режиссер. www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

«Теперь мне постоянно снится, как я сжигаю купюру и иду извиняться перед смотрителем музея», — добавил журналист.

Откровенность Бориса Корчевникова и сложные темы, которые он поднимает с героями своего шоу сделали проект мегапопулярным. В ходе интервью с известными людьми он периодически делится своими чувствами и рассказывает о травмирующем или просто тяжелом жизненном опыте. Так, к примеру, ведущий рассказал, что еще в детстве переболел менингитом и оглох на одно ухо.

Однако актер Александр Яцко простым Бориса Корчевникова не считает. Он пожалел об участии в шоу и зарекся в будущем не садиться с ним за один стол ради искренней беседы. Ранее, писал 5-tv.ru, артист обвинил журналиста в хитрости и коварстве.

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