«Разочарование. Точка»: Наталия Антонова подала на развод

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 26 0

Актриса состояла в браке более 20 лет.

Действительно ли Наталия Антонова развелась

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Наталия Антонова подала на развод с супругом Николаем Семеновым

Актриса Наталия Антонова подала на развод с Николаем Семеновым после более 21 года брака. Об этом 52-летняя артистка рассказала на своей странице в социальных сетях.

«На днях испытала такое чувство… и называется оно — разочарование. Не больно. Не плохо. Темно и пусто. Точка. Это чувство я испытывала, когда подала на развод», — призналась артистка.

Антонова не стала раскрывать причины, которые привели к разрыву. При этом она рассказала, что пережить непростой период ей помогли молитва, прогулки, музыка, общение с природой и отказ от уныния.

С Николаем Семеновым Антонова познакомилась в начале 2000-х годов на даче у сестры актрисы. Позже выяснилось, что мужчина еще до встречи видел Наталию по телевизору и решил, что она станет его женой.

Сначала они просто дружили, и только спустя год между ними начался роман. В 2005 году пара поженилась, а в 2016-м обвенчалась. В браке у супругов родились сыновья Никита и Максим.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что народный артист России Стас Михайлов опроверг слухи о разводе с супругой Инной. Певец заявил, что в семье все хорошо, и призвал поклонников не верить публикациям о расставании.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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