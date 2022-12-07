Грузовик снес пешеходный мост в Башкирии, водитель погиб в расплющенной кабине
Водитель погиб в Башкирии при падении на грузовик надземного пешеходного моста
Фото, видео: 5-tv.ru
Смертельное ДТП произошло неподалеку от Уфы. Пока есть две версии произошедшего.
Грузовик снес пешеходный мост в Башкирии — многотонная конструкция упала и расплющила кабину, водитель погиб на месте.
ЧП произошло на трассе М5, недалеко от Уфы. По одной версии, у машины на ходу поднялся кузов. По другой, водитель забыл его опустить после разгрузки.
В любом случае во время движения он зацепил мост и произошло обрушение. Движение на этом участке дороги оказалось полностью перекрыто, организованы пути объезда.
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