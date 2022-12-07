Вакцину против гриппа в виде спрея создали в Центре Гамалеи

В России появится вакцина против гриппа в виде спрея, которая защищает от всех популярных штаммов — в том числе свиного. Этот вид стремительно распространяется в этом сезоне. Штамм отличается высокой летальностью и большим риском осложнений.

Главная особенность новой вакцины — длительный иммунитет. Прививаться ей можно будет реже, чем раз в год. Разработкой занимаются в Центре Гамалеи — там же, где изобрели «Спутник V».

Сейчас проходит первая стадия клинических испытаний. Вторая запланирована на следующий год. После этого Минздрав сможет принять решение о ее введении в оборот.