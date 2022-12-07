Вакцину против гриппа в виде спрея создали в Центре Гамалеи

Эфирная новость 22

Ученые ожидают, что новый препарат будет защищать от всех популярных штаммов, включая свиной, в течение четырех лет.

Фото, видео: Zuma / TASS; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В России появится вакцина против гриппа в виде спрея, которая защищает от всех популярных штаммов — в том числе свиного. Этот вид стремительно распространяется в этом сезоне. Штамм отличается высокой летальностью и большим риском осложнений.

Главная особенность новой вакцины — длительный иммунитет. Прививаться ей можно будет реже, чем раз в год. Разработкой занимаются в Центре Гамалеи — там же, где изобрели «Спутник V».

Сейчас проходит первая стадия клинических испытаний. Вторая запланирована на следующий год. После этого Минздрав сможет принять решение о ее введении в оборот.

-8° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
62.91
0.73 66.11
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на 7 декабря для всех знаков зодиака

Последние новости

9:26
«На фиг не нужен»: отец Фриске заявил о безразличии Шепелева к сыну Платону
9:12
Захарова высмеяла заявление Каллас о невозможности принимать украинских беженцев песней Гагариной
8:58
Минометный дождь обрушили украинские боевики на головы жителей Новой Каховки
8:49
Вакцину против гриппа в виде спрея создали в Центре Гамалеи
8:37
Закат Европы: Bloomberg предрек Старому Свету «худшие времена»
8:31
Вице-президента Аргентины признали виновной в деле о коррупции

Сейчас читают

Американцы резко изменили позицию по переговорам России и Украины
"Корейцы нам не нужны": ошарашенную Цой вычеркнули из новогоднего "огонька"
Молдавия и Болгария вывели «Турецкий поток» и «Южный газовый коридор» на максимум
"Мы с сыном осиротели": вдовец Наталии Стешенко написал душераздирающее письмо жене

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео