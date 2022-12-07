«Тащусь от богини Ирэн!»: Никита Джигурда нежно поцеловал певицу Волынскую

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 34

Никита Джигурда нежно поцеловал певицу Волынскую

«Тащусь от богини Ирэн!»: Никита Джигурда нежно поцеловал певицу Волынскую

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Исполнительница открыто говорит, что у нее с актером «конфетно-букетный период». Знает ли об этом жена знаменитого ловеласа Марина Анисина?

Актер Никита Джигурда, как выяснилось, не только балерине Анастасии Волочковой ноги раздвигает, трусики дарит да комплименты делает. У него есть еще одна светловолосая подруга, обожаемая и открыто целуемая, а потом в сеть публикуемая. Это певица Ирэн Волынская. В интервью Starhit.ru пышногрудая и пышногубая блондинка заявила, что с артистом ее связывает не просто дружба.

«Я обычно не комментирую свою личную жизнь, скажу так — у нас конфетно-букетный период, и мне не хочется, чтобы СМИ что-то переворачивали. Больше мне сказать нечего», — сказала она.

Волынская разместила в своем микроблоге видео, на котором 61-летний актер нежно целует ее в пышные губы. Под провокационными кадрами с женатым Джигурдой певица сообщила фолловерам — они могут думать что угодно. Очевидно, мнение общественности влюбленных интересует в последнюю очередь.

«А я не скрываю, что тащусь от богини Ирэн! Ирэнушка, девочка моя, красотка!» — восхищается Волынской артист.

Джигурда назвал певицу Волынскую своей богинейДжигурда назвал певицу Волынскую своей богиней. Instagram* / irena_hd

Поклонники предположили, что, как и в случае с Волочковой, очередное пикантное видео имеет вполне конкретную цель — распространиться в сети, собрать побольше лайков и комментариев и поддержать популярность участников действа. Некоторым пользователям показалось, что Волынской и вовсе противно целовать немолодого ухажера, но приходится, ведь слава сама по себе не приходит. Надо потрудиться.

Как известно, Никита Джигурда женат. Причем дважды на одной и той же женщине, матери двоих его детей. Избранница артиста — фигуристка Марина Анисина. Пара связала себя узами брака в 2008-м и в 2021 году. Больше всего фанатов интересует ее отношение к экстравагантным выходкам своего супруга с ногами балерин и губами певиц. Однако законная жена ситуацию не комментирует. Раз молчит, значит участвует в пиар-акциях мужа, уверены поклонники.

Ранее, писал 5-tv.ru, Никита Джигурда назвал истинную причину неудач в личной жизни и тотального одиночества Ольги Бузовой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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