Боятся ли? Джигурда назвал причину «вечного» одиночества Бузовой

Артистка стала невестой номер один среди знаменитостей, неужели нет достойных кандидатов?

Актер Никита Джигурда назвал истинную причину, по которой сердце поющей телеведущей Ольги Бузовой до сих пор свободно. По мнению артиста, в этом виновата профессия звезды. Многие знаменитости, достигшие больших высот в карьере, несчастны в любви из-за высокой востребованности у противоположного пола. Популярность просто пугает всех претендентов и одинокие красавицы остаются ни с чем.

«Также как и Анастасия Волочкова не могут найти тех мужчин, которые если уж и не достигли в жизни, в своей даже профессии того уровня, который девчонки достигли. Боятся публичности, боятся других конкурентов. Потому что видеть, как твою жену фотографируют и она ездит по городам, поклонники… Профессия актрисы держится на том, чтобы ее любили, боготворили. Не каждому мужчине это понравится», — рассказал актер в беседе с 5-tv.ru на праздновании десятилетия Книги рекордов России.

К слову, сама исполнительница хита «Мало половин» как-то заявляла, что больше не верит в настоящую любовь. Красавица разочаровалась в противоположном поле и хочет стать матерью-одиночкой. Кстати, как рассказывал 5-tv.ru, кандидата на роль отца своего ребенка Ольга Бузова уже нашла.