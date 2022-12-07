Львиная долька: популярные сорта мандаринов заместят корейскими и африканскими
Популярные сорта мандаринов заместят корейскими и африканскими
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Как правильно выбирать сочные плоды, чтобы не расстроиться в Новый год?
Основные поставщики мандаринов к Новому году сократили ввоз фруктов в Россию: Турция, Египет и Марокко недосчитались урожая из-за плохой погоды.
Но как выяснили «Известия», цитрусовых будет даже больше прежнего. Фрукты везут из ЮАР и Южной Кореи. Кроме того, ритейлеры возобновили партнерство с китайскими фермерами. И увеличили поставки абхазских мандаринов. Их, кстати, считают самыми экологичными — без химии. А еще в них мало косточек. При выборе советуют выбирать более плотные плоды, они обычно самые сладкие.
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