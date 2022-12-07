Путин обсудил введение Западом потолка цен на нефть с президентом ОАЭ

Эфирная новость 13

Иностранцы вскоре пожалеют о своем решении, ну и на экономике России эти сомнительные санкции вряд ли отразятся.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Решение Запада о введении потолка цен на российскую нефть сегодня по телефону обсудили Владимир Путин и глава Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Аль Нахайян. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Разговор касался эффективности совместной работы в рамках «ОПЕК+» по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка. И в этой связи — как согласился глава Арабских Эмиратов — ситуация с антирыночными ограничениями цен российского сырья противоречит всем принципам мировой торговли.

-9° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
62.91
0.73 66.11
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на 7 декабря для всех знаков зодиака

Последние новости

17:04
«Возвращайтесь с победой!» — SHAMAN обратился к Донбассу
16:56
Путин обсудил введение Западом потолка цен на нефть с президентом ОАЭ
16:50
Просто пиар-ход? Нарколог не поверил в попытки Успенской отказаться от алкоголя
16:42
Киев угрожает атаковать российские объекты вплоть до Сибири
16:34
Врач рассказала об отличиях свиного гриппа от ОРВИ и коронавируса
16:20
Американцы потребовали запретить Киркорову въезд в США из-за особняка

Сейчас читают

Челябинский врач рассказал, что делать при затяжном кашле после ОРВИ
"Был звездой, а стал посмешищем": Кравец возмущена бесстыдными выходками 60-летнего Лепса
Что приготовить на Новый год, чтобы притянуть удачу
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео