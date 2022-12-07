Путин обсудил введение Западом потолка цен на нефть с президентом ОАЭ
Иностранцы вскоре пожалеют о своем решении, ну и на экономике России эти сомнительные санкции вряд ли отразятся.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Решение Запада о введении потолка цен на российскую нефть сегодня по телефону обсудили Владимир Путин и глава Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Аль Нахайян. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Разговор касался эффективности совместной работы в рамках «ОПЕК+» по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка. И в этой связи — как согласился глава Арабских Эмиратов — ситуация с антирыночными ограничениями цен российского сырья противоречит всем принципам мировой торговли.
Читайте также
73%
0.73 66.11
0.59
Нашли ошибку?