Госдума приняла закон об установлении нового МРОТ

С января минимальный размер оплаты труда в России составит 16 242 рубля. Соответствующий закон только что в третьем чтении приняли депутаты Госдумы.

Таким образом, МРОТ вырастет на 6,3% и будет выше прожиточного минимума на 4%. Это позволит увеличить зарплаты бюджетников.