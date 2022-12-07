Госдума приняла закон об установлении нового МРОТ

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Закон, принятый в третьем чтении, вступит в силу с января 2023 года.

Госдума приняла закон об установлении нового МРОТ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев ; 5-tv.ru

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С января минимальный размер оплаты труда в России составит 16 242 рубля. Соответствующий закон только что в третьем чтении приняли депутаты Госдумы.

Таким образом, МРОТ вырастет на 6,3% и будет выше прожиточного минимума на 4%. Это позволит увеличить зарплаты бюджетников.

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Госдума приняла закон об установлении нового МРОТ

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