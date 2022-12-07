«Как на пушечное мясо»: украинские пленные заявили о жути и зверствах в ВСУ

Если солдатам что-то не нравилось, то прилетали угрозы о расстреле.

Пленные военнослужащие из Украины поделились жуткими подробностями про службу в рядах украинской армии. По словам военных Артема Коваленко и Сергея Костячук, руководство не жалело собственных солдатов и не заботилось об их комфорте.

«Отношение нашего командования к нам — это просто жесть было. Элементарное — провизия. Была обещана нам, обещали много раз. Там участок, до позиции донести ее надо было, провизию. Это делалось под пулеметчиком. То есть ты нагружаешь портфель, пробегаешь, в тебя в этот момент пулеметчик стреляет», — рассказал Коваленко.

Помимо этого командование постоянно продлевало срок нахождения украинских военных на позициях, боевики представить себе не могли, сколько еще им придется находиться без провизии и необходимых вещей для жизни.

«Обещали сделать окопные траншеи — не сделали. Каждый раз мы спрашиваем: „Сколько еще на позициях сидеть?“. Говорят: „Еще пару дней“. Изначально во время заезда на эти позиции нам сказали, (что сидеть на позициях — прим. ред.) три дня. Даже сказали еду не брать, типа: „Потерпите“», — признался Артем.

Другой военный Украины рассказал о военных учениях в Великобритании. По словам Сергея Костячука, там тоже оказалось несладко. В Англии его «толковому ничему не научили», также как и сослуживцев. Во время боя солдат сдался ВС РФ, ведь был ранен и истощен. Как только мужчина бросил оружие, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

«Мы изначально понимали, что кидают как на пушечное мясо. Потом, когда уже начали понимать, что безвыходная ситуация, надо выходить или мы ляжем все <…> нам выдали четыре рожка, сказали на три-четыре дня, но мы уже месяц в этих позициях были. За продовольствием мы ходили четырехкилометровые (дороги — Прим. ред.) рюкзачки брали, покушать на пару дней и воду носили», — сказал Костячук.

В том числе военный объяснил, что командиры находились в четырех километрах от них. Однако истинное местонахождение руководства было еще дальше, по неофициальной информации.

Военнослужащие много ссорились с командиром. Солдатам, которые перечили главенствующему лицу, угрожали трибуналом. Но этот шантаж оказался цветочками по сравнению с обещанием расстрела из пулемета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ начали расстреливать «своих» за отказ выполнять приказы.