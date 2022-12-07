Не разгуляешься: как изменились гонорары российских звезд

Для некоторых певцов сезон праздников станет скорее отпуском, чем плотным графиком.

В связи с тем, что спрос на новогодних праздниках упал на 50%, многие звезды снизили требования к условиям и гонорарам. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала генеральный директор Avantage Event Project Лилия Федорова.

По ее словам, на некоторых артистов спрос не изменился, хотя клиенты стали реже заказывать развлекательную программу на свои мероприятия.

«Спрос на артистов и популярные даты после 16 декабря остался средним. А на некоторых топовых исполнителей, таких как Леонид Агутин, „Руки Вверх!“, Полина Гагарина, спрос остается высоким. Основной тренд в нашей индустрии», — объяснила Лилия Федорова.

Кроме того, специалист отметила, что артисты готовы идти на компромиссы и корректировать свой график, что раньше встречалось довольно редко. Экономные могут пригласить на свой праздник артистов без высокой медийной известности. К примеру, участники шоу «Голос» могут спеть за 500 тысяч рублей. А вот самые известные поп-исполнители типа Клавы Коки, Вани Дмитриенко или Елки даже со сниженными расценками обойдутся дорого — от двух до шести миллионов рублей за выступление.

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