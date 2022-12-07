Не разгуляешься: как изменились гонорары российских звезд

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 17

Спрос на звезд шоу-бизнеса в Новый год снизился вдвое

Не разгуляешься: как изменились гонорары российских звезд

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Для некоторых певцов сезон праздников станет скорее отпуском, чем плотным графиком.

В связи с тем, что спрос на новогодних праздниках упал на 50%, многие звезды снизили требования к условиям и гонорарам. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала генеральный директор Avantage Event Project Лилия Федорова.

По ее словам, на некоторых артистов спрос не изменился, хотя клиенты стали реже заказывать развлекательную программу на свои мероприятия.

«Спрос на артистов и популярные даты после 16 декабря остался средним. А на некоторых топовых исполнителей, таких как Леонид Агутин, „Руки Вверх!“, Полина Гагарина, спрос остается высоким. Основной тренд в нашей индустрии», — объяснила Лилия Федорова.

Кроме того, специалист отметила, что артисты готовы идти на компромиссы и корректировать свой график, что раньше встречалось довольно редко. Экономные могут пригласить на свой праздник артистов без высокой медийной известности. К примеру, участники шоу «Голос» могут спеть за 500 тысяч рублей. А вот самые известные поп-исполнители типа Клавы Коки, Вани Дмитриенко или Елки даже со сниженными расценками обойдутся дорого — от двух до шести миллионов рублей за выступление.

К слову, накануне изданию «Вечерняя Москва» исполнилось 99 лет. Несмотря на все трудности, происходящие в мире, редакция показала высокий профессионализм, оперативность и слаженность в работе.

Ранее 5-tv.ru назвал самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса на Новый год.

-9° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
62.91
0.73 66.11
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на 7 декабря для всех знаков зодиака

Последние новости

14:02
Вурдалаки в моде: эксперт объяснил, зачем депутату сейма Латвии помощница-ведьма
13:54
Не разгуляешься: как изменились гонорары российских звезд
13:43
WP: Киев неофициально признал атаки на российские аэродромы
13:36
В Москве простились с олимпийским чемпионом Алжаном Жармухамедовым
13:21
Армия России уничтожила пункт дислокации иностранных наемников под Харьковом
13:09
Госдума приняла закон об установлении нового МРОТ

Сейчас читают

Челябинский врач рассказал, что делать при затяжном кашле после ОРВИ
"Был звездой, а стал посмешищем": Кравец возмущена бесстыдными выходками 60-летнего Лепса
Что приготовить на Новый год, чтобы притянуть удачу
"Мы с сыном осиротели": вдовец Наталии Стешенко написал душераздирающее письмо жене

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео