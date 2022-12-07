Джигурда рассказал, после какого секса мужчина никогда не уйдет от женщины

Артист считает, что мужчина вполне может уйти не к той женщине, с которой лучший секс, а которую любит душой.

Актер Никита Джигурда рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru о сексуальных отношениях между мужчиной и женщиной.

Артиста удалось поймать во время грандиозного мероприятия по случаю десятилетия Книги рекордов Гиннеса.

Джигурда заметил, что никакой секс никогда не удержит мужчину рядом с женщиной.

«Можно мужчину сексом привязать на время, но сексуальные отношения, только сексуальные отношения — это совершенно не гарантия, даже можно сказать антигарантия», — заявил актер.

По его мнению, надо брать пример с голливудских мужчин, которые часто выбирают себе в жены ничем не примечательных дам. Это, считает Джигурда, потому что в Голливуде мужчины любят сердцем и душой.

«В итоге он (мужчина) уйдет к женщине, которая не так сексуальна, но мужчина будет любить ее не только своим междуножным прибором, но и сердцем и душой», — заключил шоу-мен.

Напомним, Никита Джигурда женат. Причем дважды на одной и той же женщине, матери двоих его детей. Избранница артиста — фигуристка Марина Анисина. Пара связала себя узами брака в 2008-м и в 2021 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новой светловолосой подруге Джигурды, которую он недавно поцеловал.