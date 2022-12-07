Путин ответил на вопрос о введении смертной казни в РФ

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 47

Владимир Путин выступил против возвращения смертной казни в Россию

Путин ответил на вопрос о введении смертной казни в РФ

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Глава государства отметил, что его позиция всегда останется неизменной.

Президент России Владимир Путин заявил, что его позиция относительно возвращения смертной казни в России остается неизменной. Об этом он сообщил на заседании Совета по гражданскому обществу и правам человека.

«Что касается смертной казни, совсем недавно, выступая на съезде судей, председатель Конституционного суда Валерий Дмитриевич Зорькин говорил об этом и он сказал, отвечая на запросы тех, кто выступает за возврат смертной казни, говорил о том, что для этого нам придется просто поменять Конституцию. Поэтому моя позиция не поменялась в этом смысле», — сказал глава государства.

Также Путин пообещал, что практика использования в судах кандалов для подозреваемых в экономических преступлениях будет прекращена.

Традиционная встреча Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека.

Ранее глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявлял, что повышенная напряженность конкретного исторического времени – не повод для создания неоправданного перевеса в сторону суровости. Более того, Россия всегда поддерживала многие документы о моратории на смертную казнь.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Россия будет продолжать вести последовательную борьбу за свои национальные интересы всеми имеющимися средствами.

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