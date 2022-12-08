«В поиске мужа»: певица Алсу раскрыла интересные подробности о себе

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 359

Певица Алсу поделилась своими сильными и слабыми чертами характера

«В поиске мужа»: певица Алсу раскрыла интересные подробности о себе

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Знаменитая артистка склонна к переменчивости. Почему?

Певица Алсу поделилась с поклонниками новым образом: элегантное платье ярко-розового цвета с перьями на манжетах, идеальная прическа в стиле 60-х и блестящие круглые серьги. Однако необычный оттенок костюма артистка выбрала не просто так. Красавица захотела объяснить значение своего имени.

По словам звезды, имя Алсу имеет татарское происхождение. Оно переводится как «розовый цвет» или «розовощекая». Женщины с этим именем очень творческие, быстро завоевывают сердца и имеют лидерские замашки. При этом его обладательницы стараются не вступать в конфликты и умеют добиваться своих целей. Однако, как объяснила вокалистка, помимо хороших качеств есть и плохие.

«Темперамент Алсу может резко меняться до полной противоположности — то она холодна как лед, то во власти безудержной страсти. Это может вызвать проблемы в поиске мужа, так как ей очень важен духовный мир человека, но не каждый способен спокойно отнестись к ее непостоянству», — приводит слова артистки издание 7Дней.ru.

Как отметило издание, певица забыла перечислить еще одну черту характера. Например, скрытность. У исполнительницы много тайн и секретов, которые она боится открывать общественности. Хотя, иногда звезда все-таки рассказывает о себе. Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Алсу комплексовала в детстве.

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«В поиске мужа»: певица Алсу раскрыла интересные подробности о себе

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