Новое Единое пособие на детей до 17 лет с 2023 года: главные условия

Колоссальные меры поддержки ждут семьи с детьми и беременных женщин — с 1 января в России вводится единое пособие, которое включит в себя все существующие субсидии. А сами выплаты станут намного больше. Кто может претендовать на пособие и как оно будет рассчитываться — все узнал корреспондент «Известий» Кирилл Поляков.

С 1 января 2023 года для семей с детьми вводится Единое пособие. Оно объединит шесть действующих мер поддержки: по беременности, по уходу за ребенком до 1,5 лет, на первого и третьего ребенка до 3 лет, нуждающимся семьям с детьми от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет. С нового года сумма выплат увеличится, а оформление станет проще. Предоставлять пособие будет Социальный фонд России.

«Теперь будет Единое пособие, которое, фактически, весь жизненный путь, скажем так, воспитания ребенка в семье закрывает с точки зрения социальной защиты. Более того, еще до рождения, поскольку это пособие будет осуществляться также фактически и беременным женщинам и до достижения ребенком 17 лет», — отметил врио председателя правления Пенсионного Фонда России Сергей Чирков.

Что меняется при переходе на Единое пособие? Беременным выплачивали половину прожиточного минимума. Будут — от 50% до 100%. Выплаты на детей до трех лет на второго ребенка производили только из маткапиала. А с нового года будут дополнительно из бюджета. На третьего и последующих детей деньги выделяли только в 78 регионах и на разных условиях. С 1 января — один критерий для всех регионов страны. Раньше выплаты из маткапитала были только на второго ребенка. А будут — на любого и без комплексной оценки нуждаемости.

«Сейчас я получаю пособие по беременности на ранних сроках и с первого января я могу свой доход увеличить. Прожиточный минимум в Подмосковье 16221 рублей», — заметила Дарья Нефериди.

Сейчас Дарья получает только половину от прожиточного минимума. А с января будет получать 75%, а может быть даже и 100%. Это зависит не только от доходов, но и от комплексной оценки имущества. Для ее проведения разработают одинаковые для всех регионов правила.

«Это единые критерии для применения права на это пособие. Это семьи, которые детей воспитывают и которые в этом нуждаются — в такой поддержке дополнительной. То есть особые условия назначения с точки зрения оценки нуждаемости. Это единое заявление на это пособие. То есть одно заявление всего-навсего. Оно будет размещено на портале госуслуг», — добавил Чирков.

По всем вопросам можно проконсультироваться в единых офисах обслуживания, либо в многофункциональных центрах «Мои документы» — смотря что удобнее каждому.

«Я — мама двоих детей, и планирую в ближайшее время рождение третьего ребенка, мне интересно, на что я могу рассчитывать», — поделилась мнением Елена Абдулина.

Заявление на единое пособие можно будет подать в январе с помощью смартфона на портале «Госуслуг». Предусмотрен и переходный период. То есть возможность получать деньги на содержание детей по старой схеме на некоторое время сохранится. Право выбора есть у тех родителей, у которых ребенок родился до 31 декабря этого года.