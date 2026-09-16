Секрет Полишинеля: мама Харламова отчитала болтливых комиков

Мама Гарика Харламова отчитала его друзей за раскрытиям семейной тайны

Мама Гарика Харламова публично обратилась к партнерам сына по юмористическому шоу. Она упрекнула Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова в том, что они разболтали семейный секрет Бульдога.

Гарик Харламов 10 сентября во второй раз стал отцом. Его жена Катерина Ковальчук родила дочь в подмосковном клиническом госпитале, облюбованном знаменитостями. Супруги назвали малышку Алисой. Мама актера фильма «Новая теща» побывала в роддоме и увидела внучку. Наталья Харламова заявила, что малышка прекрасна.

«Эмоции зашкаливают настолько, что слезы счастья льются из моих глаз безостановочно», — призналась она.

После этого Наталья упрекнула партнеров сына по юмористическому проекту.

«Ох уж эти некстати болтливые Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев!» — написала она в личном блоге: может быть, в шутку, а может, и нет.

У Гарика есть и старшая дочь. Анастасии 12 лет, ее родила актриса Кристина Асмус. В 2020 году она развелась с Харламовым. Летом 2024 года резидент Comedy Club женился на Ковальчук.

Катерина давно мечтала стать мамой.

«Я всегда хотела детей. Обожаю их. У меня три племянницы и три племянника. По-моему, я уже даже двоюродная бабушка… Некоторым племянникам уже по 23 года. Кстати, какое-то время я даже работала нянечкой в детском саду… Люблю детей, и они меня тоже», — рассказала актриса незадолго до родов.

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