Секрет Полишинеля: мама Харламова отчитала болтливых комиков

|
Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 26 0

Наталья Харламова высказала претензии Азамату Мусагалиеву и Денису Дорохову, которые не умеют держать язык за зубами.

Мама Гарика Харламова обозвала Мусагалиева и Дорохова

Фото: Instagram*/khar_nat

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мама Гарика Харламова отчитала его друзей за раскрытиям семейной тайны

Мама Гарика Харламова публично обратилась к партнерам сына по юмористическому шоу. Она упрекнула Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова в том, что они разболтали семейный секрет Бульдога.

Гарик Харламов 10 сентября во второй раз стал отцом. Его жена Катерина Ковальчук родила дочь в подмосковном клиническом госпитале, облюбованном знаменитостями. Супруги назвали малышку Алисой. Мама актера фильма «Новая теща» побывала в роддоме и увидела внучку. Наталья Харламова заявила, что малышка прекрасна.

«Эмоции зашкаливают настолько, что слезы счастья льются из моих глаз безостановочно», — призналась она.

После этого Наталья упрекнула партнеров сына по юмористическому проекту.

«Ох уж эти некстати болтливые Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев!» — написала она в личном блоге: может быть, в шутку, а может, и нет.

У Гарика есть и старшая дочь. Анастасии 12 лет, ее родила актриса Кристина Асмус. В 2020 году она развелась с Харламовым. Летом 2024 года резидент Comedy Club женился на Ковальчук.

Катерина давно мечтала стать мамой.

«Я всегда хотела детей. Обожаю их. У меня три племянницы и три племянника. По-моему, я уже даже двоюродная бабушка… Некоторым племянникам уже по 23 года. Кстати, какое-то время я даже работала нянечкой в детском саду… Люблю детей, и они меня тоже», — рассказала актриса незадолго до родов. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
84.24
-0.10 97.30
-0.46
Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:40
Время «переобуваться»: эксперт назвал главный сигнал для смены шин
4:25
«Нервный канцлер»: Дмитриев составил психологический портрет Мерца
4:10
Пик рабочей формы: Онищенко указал на лучший день недели
3:57
Секрет Полишинеля: мама Харламова отчитала болтливых комиков
3:40
Волонтеры и участники МФМ поздравили ветерана ВОВ со 103-летием
3:20
Голос с палубы: тысячи моряков досрочно проголосовали на Камчатке

Сейчас читают

Российский триколор устроил «прощальный сюрприз» в Бонне
Обмен мудростью: Таиланд передал в дар России новое издание Типитаки
Умерла королева советской аэробики: неизвестная драма балерины Лилии Сабитовой
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен