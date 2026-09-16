Голос с палубы: тысячи моряков досрочно проголосовали на Камчатке

Пять тысяч моряков досрочно проголосовали на выборах депутатов Госдумы

Более пяти тысяч моряков на Камчатке досрочно проголосовали на выборах депутатов Госдумы РФ и Законодательного собрания региона. Результаты голосования будут обнародованы в ходе общего подсчета голосов 20 сентября, сообщили ТАСС в краевом избиркоме.

«Из 104 избирательных участков, образованных на судах для голосования в море, голосование прошло на 91. Свой гражданский долг исполнили 5 097 избирателей, находящихся на пограничных кораблях, рыболовецких и транспортных судах, приписанных к порту Петропавловска-Камчатского», — сказали в избиркоме края.

Осенью 2026 года в России пройдут выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии. Параллельно состоятся выборы в законодательные собрания 39 регионов, а также выборы высших должностных лиц субъектов РФ: в семи регионах — прямые, в трех — путем избрания региональными парламентами. Всего замещению подлежат около 23 тысяч мандатов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители отдаленной деревни Куллог в Красноярском крае смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы. Такая возможность появилась благодаря доставке избирательных бюллетеней из соседнего села Новоселово. Экспериментальный полет беспилотной авиационной системы (БАС) «Аэромакс А-5 м/л» из села Новоселово в деревню Куллог занял менее 30 минут.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.