Пик рабочей формы: Онищенко указал на лучший день недели

Онищенко рассказал, какой день недели является самым эффективным

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, какой день недели наиболее эффективен с точки зрения человеческих биоритмов.

«Среда — это самый эффективный рабочий день. Потому что есть такое понятие, как биоритмы. Они бывают суточные, есть недельные, годовые, месячные. После двух дней отдыха или одного, в понедельник-вторник идет подъем — врабатываемость и физическая, психическая, когнитивная, естественно, интеллектуальная деятельность», — пояснил Онищенко в беседе с РИА Новости.

При этом эксперт отметил, что уже в четверг у людей начинает снижаться активность. Специалист также подчеркнул, что выходные — суббота и воскресенье — для большинства людей остаются днями отдыха, когда производительность труда снижается.

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Феликс Ахмедов накануне рассказал, что в октябре россиян ждут 22 рабочих и девять выходных дней. Специалист уточнил, что для тех, кто трудится по сменному графику (к примеру, «два через два»), количество выходных и рабочих дней будет отличаться. Кроме того, эксперт подчеркнул, что в октябре нет государственных праздников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.