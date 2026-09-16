Волонтеры и участники МФМ поздравили ветерана ВОВ со 103-летием

Участники Международного фестиваля молодежи (МФМ) и активисты движения «Волонтеры Победы» навестили ветерана Великой Отечественной войны Николая Спиридоновича Власова и поздравили его со 103-летием.

«Желаю молодежи добра, здоровья, дружбы! Всех благ вам, какие только есть на свете! Будьте мудрыми, умными, вежливыми, прощайте и не завидуйте!» — поделился ценным напутствием долгожитель.

В числе гостей почетного гражданина Екатеринбурга Николая Спиридоновича также были ребята из других стран. Встреча с героем прошла в рамках проекта «Победа».

Николай Власов — кавалер ордена Отечественной войны II степени, ордена Трудового Красного Знамени, ордена Хо Ши Мина, медалей «За отвагу», «Военная разведка» и медали Жукова. Звание почетного гражданина Екатеринбурга ветерану присвоено в 2025 году.

Ранее 5-tv.ru писал о масштабном шествии молодежи мира, которое прошло в рамках МФМ в Екатеринбурге. Парад стал одним из главных событий фестиваля и собрал 10 тысяч участников.

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