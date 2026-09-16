Волонтеры и участники МФМ поздравили ветерана ВОВ со 103-летием

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 34 0

Встреча с героем прошла в рамках проекта «Победа».

Фото, видео: ВКонтакте/WYF/Всемирный фестиваль молодёжи; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Волонтеры и участники МФМ поздравили ветерана ВОВ со 103-летием

Участники Международного фестиваля молодежи (МФМ) и активисты движения «Волонтеры Победы» навестили ветерана Великой Отечественной войны Николая Спиридоновича Власова и поздравили его со 103-летием.

«Желаю молодежи добра, здоровья, дружбы! Всех благ вам, какие только есть на свете! Будьте мудрыми, умными, вежливыми, прощайте и не завидуйте!» — поделился ценным напутствием долгожитель.

В числе гостей почетного гражданина Екатеринбурга Николая Спиридоновича также были ребята из других стран. Встреча с героем прошла в рамках проекта «Победа».

Николай Власов — кавалер ордена Отечественной войны II степени, ордена Трудового Красного Знамени, ордена Хо Ши Мина, медалей «За отвагу», «Военная разведка» и медали Жукова. Звание почетного гражданина Екатеринбурга ветерану присвоено в 2025 году.

Ранее 5-tv.ru писал о масштабном шествии молодежи мира, которое прошло в рамках МФМ в Екатеринбурге. Парад стал одним из главных событий фестиваля и собрал 10 тысяч участников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
84.24
-0.10 97.30
-0.46
Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:40
Время «переобуваться»: эксперт назвал главный сигнал для смены шин
4:25
«Нервный канцлер»: Дмитриев составил психологический портрет Мерца
4:10
Пик рабочей формы: Онищенко указал на лучший день недели
3:57
Секрет Полишинеля: мама Харламова отчитала болтливых комиков
3:40
Волонтеры и участники МФМ поздравили ветерана ВОВ со 103-летием
3:20
Голос с палубы: тысячи моряков досрочно проголосовали на Камчатке

Сейчас читают

Российский триколор устроил «прощальный сюрприз» в Бонне
Обмен мудростью: Таиланд передал в дар России новое издание Типитаки
Умерла королева советской аэробики: неизвестная драма балерины Лилии Сабитовой
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен