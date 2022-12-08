В диапазоне доступа: Wi-Fi в России заработает на дополнительных частотах

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Wi-Fi в России заработает на дополнительных частотах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Теперь радиопомех станет значительно меньше.

Wi-Fi в России станет работать лучше, для него планируют выделить дополнительные частоты. Как выяснили «Известия», это поможет бороться с радиопомехами, которые возникают из-за того, что гаджетов вокруг становится все больше и больше.

Из-за этого устройства могут плохо работать или вообще отключаться. Новые частоты обеспечат более стабильную связь.

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