У заключенного Михаила Ефремова требуют денег

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 622

Заключенный Михаил Ефремов задолжал налоговой 154 тысячи рублей

У заключенного Михаила Ефремова требуют денег

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Почему родственники знаменитого артиста не пекутся о проблемах звезды — неизвестно.

Актер Михаил Ефремов оказался не только в тюрьме, но и в долгах. Известно, что до 1 декабря россияне должны оплатить все налоги. Однако многие знаменитости пренебрегли этими обязанностями. Например, певец Филипп Киркоров задолжал государству семь миллионов рублей или тот же рэпер Моргенштерн* недоплатил налоговой аж полтора миллиона рублей.

В этом же «черном списке» оказался и Ефремов, он задолжал 154 тысячи рублей за дома, квартиры и прочую недвижимость. Но сможет ли артист выплатить долг, если находится за решеткой? Издание KP.RU разобралось в этом вопросе.

«Такой возможности у актера нет даже чисто технически. Но от уплаты налоговых платежей тюремный срок не освобождает, долги никто не спишет», — рассказал газете звездный адвокат Андрей Алешкин.

По его словам, единственное, что может сделать Михаил в заключении, это попытаться оспорить начисленные пени за просрочку. Больше всего эксперт удивлен тому, что родственники артиста не оплатили его налоги. Или, например, жена Софья Кругликова. Однако насчет последней есть объяснения: ранее 5-tv.ru сообщал, что Ефремов в тюрьме развелся с пятой женой.

* — признан иноагентом в России.

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