ФСБ предотвратила серию терактов в людных местах в Запорожской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 6

В Запорожской области предотвратили серию терактов по заданию украинских спецслужб

ФСБ предотвратила серию терактов в людных местах в Запорожской области

Фото: © РИА Новости / ФСБ РФ

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Взрывы готовили трое граждан Украины, двое из которых судимы за тяжкие преступления на родине.

Серию терактов в местах массовых скоплений людей в Запорожской области предотвратила Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что теракты готовили трое граждан Украины по заданию украинских спецслужб. Всех троих задержали в Мелитополе по пути к месту закладки взрывного устройства на одном из рынков города. Двое из них имеют судимости за тяжкие преступления, совершенные на Украине.

Задержанные уже признались, что действовали по заданию украинских спецслужб с целью устрашения мирного населения Запорожской области.

В автомобиле злоумышленников нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ), а в местах проживания — два пистолета с боеприпасами и гранату с запалом.

Подозреваемых уже доставили в Москву. Против них возбудили уголовные дела о подготовке терактов и незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

На днях сообщалось о предотвращении диверсии на энергообъектах в Воронежской области. По данным ФСБ, атаку готовили сторонники украинских националистов. В момент задержания главарь диверсантов и два его сообщника оказали вооруженное сопротивление и ответными действиями сотрудников ФСБ были уничтожены. В ходе обысков у членов группы обнаружили и изъяли готовые СВУ, различное оружие и боеприпасы к нему, а также средства конспиративной связи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские спецслужбы не прекращают попыток организовать теракты в российских регионах. Только на прошлой неделе ФСБ вскрыла сразу две законспирированные ячейки.

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