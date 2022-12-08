Захарова — о скандальном интервью Меркель: «Это заявка на международный трибунал»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 926

Бывший канцлер Германии сделала несколько громких заявлений, которые раскрыли всю правду об отношении «коллективного Запада» к Минским соглашениям 2014 года и «украинскому вопросу».

Захарова — о скандальном интервью Меркель: «Это заявка на международный трибунал»

Фото: www.globallookpress.com / Sven Hoppe

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Интервью экс-канцлера Германии Ангелы Меркель раскрыло столько тайн об истинном отношении «коллективного Запада» к кризису на Украине, сколько даже не представлялось возможным. Отдельные заявления бывшего политика можно считать настояще заявкой на международный трибунал. Так прокомментировала сложившуюся ситуацию официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Интервью Меркель — это заявка на международный трибунал. Это прямое подтверждение, что все, что делалось в 2014–2015 годах имело одну цель — отвести взгляды мирового сообщества от реальных проблем, потянуть время, накачать киевский режим оружием, политически подготовиться, привести дело к большому конфликту и начать боевые действия», — подчеркнула дипломат.

В беседе с журналистами газеты Die Zeit 7 декабря Ангела Меркель сказала, что Минские соглашения подписывались для того, чтобы дать Украине время и помочь ей стать сильнее. По факту это еще раз доказывает, что Запад на территории Украины ведет настоящую войну против России.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские родственники отказались от жены Владимира Зеленского.

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