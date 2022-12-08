Семга или форель? Как выбрать красную рыбу к новогоднему столу

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Рита Миронова
Рита Миронова 103

Диетолог Лазуренко посоветовала смотреть на состав при выборе красной рыбы

Семга или форель? Как выбрать красную рыбу к новогоднему столу

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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На что стоит обратить внимание при выборе красной рыбы для бутербродов?

Одно из обязательных блюд на новогоднем столе — бутерброды с красной рыбой. О том, как выбрать качественную рыбу, узнала «Вечерняя Москва» в беседе с эндокринологом Натальей Лазуренко.

По словам врача, в первую очередь необходимо обратить внимание на этикетки и выбирать продукт с чистым составом. Лучше покупать слабосоленую семгу или форель из холодных морей.

«Непонятные химические элементы должны сразу настораживать. Кроме того, желательно покупать слабосоленую красную рыбу с небольшим сроком годности», — порекомендовала Лазуренко.

Она отметила, что надо обращать внимание и на количество соли. В большом количестве соль задерживает жидкость в нашем организме, поэтому следует быть аккуратными, смешивая большое количество соли с алкоголем в новогоднюю ночь.

«Новогодний стол зачастую связан с употреблением алкоголя. Сочетание большого количества соли со спиртными напитками еще сильнее увеличит задержку жидкости. Есть категории людей, которые находятся в зоне риска. Например, те кто страдает гипертонической болезнью или нарушением работы лимфатической системы. У них могут начаться осложнения», — пояснила врач.

Самый лучший вариант — засолить красную рыбу самостоятельно. Так, отметила диетолог, вы сможете проконтролировать, сколько добавили соли и из чего будет состоять маринад.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно выбрать красную икру.

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