Кровавый маршрут: в ЮАР расстреляли автомобиль с российскими туристами

|
Василиса Власова
Василиса Власова 66 0

Его супруга ранена — у женщины поврежден левый глаз.

Туриста из России убили в ЮАР

Фото: www.globallookpress.com/Xinhua

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В ЮАР российского туриста расстреляли на трассе

Российский путешественник скончался в результате вооруженного нападения на трассе в Южно-Африканской Республике. Это подтвердило посольство РФ в ЮАР РИА Новости.

Трагедия произошла в ночь на 5 ноября около 22:00 по местному времени (23:00 по московскому времени) на трассе N4 по дороге к национальному парку Крюгера. Как сообщил представитель местной полиции Айзек Мудау, на супружескую пару напали неизвестные злоумышленники. По данным экстренных служб, автомобиль россиян остановился из-за лопнувшей шины — предположительно, преступники заранее разбросали на дороге острые металлические предметы. Когда мужчина вышел, чтобы заменить колесо, грабители напали на туристов, отобрали личные вещи и выстрелили в водителя. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Его супруга получила ранение левого глаза.

В настоящее время жена погибшего находится в гостинице в Претории. Дипломаты оказывают ей консульское содействие. Посольство РФ в ЮАР также рассчитывает на тщательное расследование убийства россиянина и установление всех причастных лиц.

Местные спасатели отмечают, что подобные инциденты в этом районе участились, и призывают водителей не останавливаться на трассе, а медленно доехать до ближайшей АЗС в случае повреждения шины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.75
0.61 92.39
0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:32
За трусость и мятеж: 66 военных приговорили к смертной казни в Конго
22:12
Умер актер Донни Данаган, подаривший голос олененку Бэмби
21:59
Кровавый маршрут: в ЮАР расстреляли автомобиль с российскими туристами
21:56
Охота за почками россиян: участник банды «черных трансплантологов» признал связь со схемой
21:43
Операция за 200 тысяч: спорт довел дочь Марии Шукшиной до пластического хирурга
21:31
Холодильники атаковал Иран: Париж назвал виновника масштабной кибератаки и готовит наказание

Сейчас читают

Киевский режим на грани безумия: дана команда отлавливать на фронт работников ВПК
Кого в 2027 году ждет «тринадцатая пенсия»
Коза перевернет мир с ног на голову? Общий гороскоп и древние пророчества на 2027 год
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео