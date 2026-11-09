Кровавый маршрут: в ЮАР расстреляли автомобиль с российскими туристами

В ЮАР российского туриста расстреляли на трассе

Российский путешественник скончался в результате вооруженного нападения на трассе в Южно-Африканской Республике. Это подтвердило посольство РФ в ЮАР РИА Новости.

Трагедия произошла в ночь на 5 ноября около 22:00 по местному времени (23:00 по московскому времени) на трассе N4 по дороге к национальному парку Крюгера. Как сообщил представитель местной полиции Айзек Мудау, на супружескую пару напали неизвестные злоумышленники. По данным экстренных служб, автомобиль россиян остановился из-за лопнувшей шины — предположительно, преступники заранее разбросали на дороге острые металлические предметы. Когда мужчина вышел, чтобы заменить колесо, грабители напали на туристов, отобрали личные вещи и выстрелили в водителя. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Его супруга получила ранение левого глаза.

В настоящее время жена погибшего находится в гостинице в Претории. Дипломаты оказывают ей консульское содействие. Посольство РФ в ЮАР также рассчитывает на тщательное расследование убийства россиянина и установление всех причастных лиц.

Местные спасатели отмечают, что подобные инциденты в этом районе участились, и призывают водителей не останавливаться на трассе, а медленно доехать до ближайшей АЗС в случае повреждения шины.

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