Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

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Рита Миронова
Рита Миронова 46

Госдума РФ приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Документ должен положить конец торговле детьми.

Суррогатное материнство для иностранцев в России теперь официально запрещено. Об этом сообщили в Госдуме. Как следует из официального заявления, принятие этого закона обезопасит жизнь будущих малышей.

«Это позволит предотвратить торговлю нашими детьми и защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы», — говорилось в сообщении.

Документ был внесен в Думу группой депутатов и сенаторов в декабре прошлого года, в первом чтении он был принят в мае.

Скандал с продажей детей разразился в июле 2020-го, когда в Подмосковье обнаружили четырех младенцев с нянями. Один ребенок у них погиб. Медиков, которые помогали иностранцам, заподозрили в продаже детей под видом лечения бесплодия.

Услуги по суррогатному материнству теперь смогут получить только состоящие в браке российские граждане и одинокие россиянки. Но только по медицинским показаниям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему суррогатным матерям в РФ хотят запретить рожать для иностранцев.

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