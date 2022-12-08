Довлатова ответила Бородиной за слова о фальшивой беременности Орловой: кто кого

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Рита Миронова
Рита Миронова 185

Довлатова ответила Бородиной за слова о фальшивой беременности Орловой

Довлатова ответила Бородиной за слова о фальшивой беременности Орловой: кто кого

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Между известными женщинами в соцсетях разгорелся настоящий скандал.

Алла Довлатова объяснила свои слова о «подставной» беременности певица Ольги Орловой.

«В атмосфере нависла сумасшедшая агрессия… <…> После моего безобидного комментария ко мне в аккаунт приползла сотня нечисти с проклятьями. Они посчитали, что я прекрасную Олечку Орлову обидела и усомнилась в ее порядочности!» — написала ведущая на своей странице в Instagram*.

Накануне она публично высказалась в своем блоге и осудила Орлову, так как сочла сплетни о накладном животе неслучайными. Несколько раз в ее посте прозвучала мысль о том, что врать нехорошо, и если не можешь родить самостоятельно, говори правду.

За свою беременную подругу после этого заступилась Ксения Бородина, после чего Довлатова решила публично объяснить свою позицию и прекратить все споры.

«За Олю я рада! Желаю Оле крепкого здоровья и огромного женского счастья! Знаю Олю много лет и не сомневаюсь в ее искренности! Если она поделилась с аудиторией своим счастьем, у меня это не вызывает никаких сомнений! Надеюсь, Оля меня не поняла превратно, как это сделали те, кто нас лично не знают», — оправдалась Довлатова.

Беременная Ольга Орлова предпочла не комментировать разгоревшийся скандал.

Ранее 5-tv.ru писал, кто заменит Ольгу Орлову на посту ведущей «Дома-2» на время декрета.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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