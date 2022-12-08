В МИД РФ подтвердили обмен россиянина Бута на американку Грайнер

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 187

Ранее об обмене сообщили американские СМИ.

В МИД РФ подтвердили обмен россиянина Бута на американку Грайнер

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

В МИД РФ подтвердили обмен россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер. Ранее об обмене сообщили американские СМИ. В частности, CNN.

«8 декабря 2022 года в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену гражданина России Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер, отбывавших наказание в исправительных учреждениях Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации соответственно», — подчеркивалось в сообщении ведомства.

В настоящий момент Бут находится в самолете, который держит курс на Москву.

От Рудольфа Абеля до Виктора Бута: случаи обмена заключенными между Россией и США

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью Виктора Бута из тюрьмы, где он признавался, что не теряет надежду на возвращение домой.

-8° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
62.57
-0.37 65.68
-0.22
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023

Последние новости

17:28
Селин Дион больше не сможет петь: чем опасен неизлечимый синдром мышечной скованности
17:21
США готовят очередной переворот на Украине: будет только хуже?
17:15
Юрист: Украина уже давно юридически лишила себя Крыма и западных территорий
17:12
Жители Челябинска раскритиковали главную городскую елку из алюминия за 2 миллиона
17:08
В какие цвета покрасить кухню, чтобы похудеть?
16:57
SHAMAN задает своей восьмилетней дочери только один вопрос

Сейчас читают

Как Украина юридически лишила себя Крыма и западных территорий
Большое горе: Джигарханян забрал на тот свет родителей несчастной Цымбалюк-Романовской
SHAMAN: Гимн России — это крутая хитовая песня
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео