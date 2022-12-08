Завтрак и зарядка: врач объяснил, как не замерзнуть в ожидании транспорта

Автобус или электричка могут опоздать, но пальцы рук и ног должны остаться целыми. Как же не мерзнуть в самые сильные морозы?

Чтобы не отморозить ноги в ожидании автобуса или электрички, необходимо делать специальную зарядку и надевать правильные вещи. Травматолог и хирург Михаил Евдокимов в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru поделился незаменимыми советами и упражнениями на сезон холодов.

В первую очередь, отметил врач, важна подготовка перед выходом на улицу. Утром нужно сделать небольшую разминку, чтобы разогнать кровь — пары упражнений будет достаточно. А еще важен плотный, горячий завтрак. Бутерброд с колбасой или йогурт не особо помогут, а вот тарелка горячей каши подарит много энергии и будет «греть» организм долго.

Кроме того, важно правильно одеться. Полезным будет надеть «термослой». Это необязательно может быть специальное термобелье. Теплые колготки и плотный лонгслив сделают свое дело. Также врач посоветовал носить длинную верхнюю одежду и всегда иметь при себе пару запасных носков.

«В регионах если вы не успели на автобус, придется ждать долго. В первую очередь нужно посмотреть прогноз погоды и перед выходом из дома сделать утреннюю разминку. Завтракать необходимо плотно, ведь нашему телу необходима энергия. Одеваться нужно в несколько слоев, куртки выбирать длинные, закрывающие поясницу и ягодицы. И всегда иметь с собой пару запасных носков», — объяснил Михаил Евдокимов.

Итак, пришло время дождаться транспорта. Если спрятаться негде, а на улице бушует мороз и ветер, поможет небольшая (и незаметная) разминка, которая может спасти ваши руки и ноги от обморожения.

«Движение — единственный способ не замерзнуть. Достаточно сделать три шага в сторону, потом три шага в другую сторону. Никаких махов руками или приседаний делать не нужно. Далее перекатываемся с пяток на носки по восемь раз. Следом сжимаем пальцы рук и ног по очереди по несколько раз», — рассказал Евдокимов.

В конце врач добавил, что в холодный сезон полезно носить с собой небольшой термос с горячим чаем. Кроме того, не стоит злоупотреблять алкоголем или сразу бежать в горячую ванну по прибытии домой.

«Ни в коем случае не идите в горячую ванну, приходя домой. Резкие перепады температуры очень вредят сосудам», — объяснил специалист.

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