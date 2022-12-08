«Полное угасание функций»: почему отказ от секса часто приводит к смерти

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 137

Сексолог Павлов: у женщины нет шансов выжить без секса

Фото, видео: www.globallookpress.com / Josef Horazny, Martin Sterba; 5-tv.ru

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По мнению сексолога, после 60 лет сексом нужно заниматься обязательно.

Совсем недавно артистка Любовь Успенская заявила о том, что решила отказаться от всех вредных привычек, в том числе и от секса. Сексолог Ярослав Павлов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, почему этого делать точно не стоит ни при каких обстоятельствах.

«Все, что не используется в организме, все погибает, умирает, увядает. Поэтому отказ от секса в краткосрочной перспективе, безусловно, потом может дать больший потенциал, так как организм восстанавливается. Но если на длительный период — то это приведет к полному угасанию функций — человек стареет быстрее, это ведет к смерти, а у женщин появляется климакс», — пояснил эксперт.

По его мнению, после 60 сексом нужно обязательно, ведь последствия от климакса у тех женщин, кто ведет половую жизнь — совершенно другие, нежели у тех, кто уже давно не занимался сексом. Более того, улучшается качество жизни и женщина начинает «светиться».

«Мы получаем от этого (секса — прим.ред) дофамины, эндорфины, серотонины. В основном, конечно, гормон дофамин. Он помогает в предотвращении деменции, болезнь Паркинсона наступает позже», — добавил Павлов.

Он также пояснил, что старение организма происходит катастрофически быстрее без секса.

«У нас, скажем, два основных инстинкта есть — сохранение жизни и инстинкт продления рода. Если нет секса, то этот второй инстинкт не стимулируется вообще. Зачем мы природе тогда нужны? Зачем женщина природе (если мы сейчас говорим про женщину), которая не занимается сексом — значит шансов нет. В итоге природа пытается убрать человека — болезнями и старостью. Ну, и прекращением жизни», — говорит сексолог.

На фоне от секса могут возникнуть и психологические проблемы, считает Павлов: «Когда у нас нет долго секса, вот допустим у мужчин, у нас в голове настоящий дисбаланс. При нормальном физическом состоянии мы не можем нормально думать о делах, о работе, постоянно на что-то отвлекаешься, невнимательный, не энергичный, поэтому нам нельзя не заниматься сексом».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как нарколог не поверил в попытки Успенской отказаться от алкоголя.

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