Молодая жена Петросяна похвасталась формами на новом фото

77-летний знаменитый юморист не может нарадоваться красотой молодой жены.

Юморист Евгений Петросян попросил молодую жену оголить грудь на радость подписчикам. 33-летняя Татьяна Брухунова опубликовала в своей социальной сети фото, на котором продемонстрировала прелести своей фигуры. Фотографию показал сайт Passion.ru.

Пара улетела отдыхать на Мальдивы, где Брухунова может разгуливать по песочному пляжу в откровенном платье с вырезами по бокам. В личном блоге жена юмориста показала несколько снимков. Примечательно, что первое фото достаточно приличное, но второе явно привлекло внимание поклонников.

«Первую выбрала я. Вторую муж», — объяснила Брухунова.

Подписчики отреагировали на новую публикацию комплиментами. В том числе, они похвалили Петросяна за красавицу жену и меткий глаз.

«Ух какой глазастый, разглядел клубничку на фото! Комплименты Евгению Вагановичу», «А муж-то у вас озорник», «Муж знает толк в сексуальных фоточках», — написали в комментариях фанаты пары.

77-летний юморист действительно не упускает возможность похвастаться молодой женой, а общественность не отрицает, что Евгений Петросян тянется за ней, старается соответствовать и будто сам расцветает на глазах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Брухунова похвасталась фигурой в купальнике.