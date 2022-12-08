Обнародованы кадры обмена россиянина Бута на американку Грайнер в ОАЭ

Появилось видео обмена осужденного россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Он состоялся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) 8 декабря. В заключении в США мужчина провел 14 лет.

После обмена Бут сразу отправился на борт самолета. Там он сначала поблагодарил всех причастных к обмену, после рассказал, как он добирался до ОАЭ. Так, он летел через Манчестер. Кроме того, его осмотрели медики. А после он связался со своими близкими и родными.

«Мамулечка, привет! Конечно, сейчас только дозаправиться. Все, встретили хорошо. Не переживай, все нормально. Я тебя очень люблю! Дай мне Аллочку. Не переживай, все расскажу при встрече. Слава богу, что так», — сказал Бут родственникам.

К слову, 8 декабря МИД РФ подтвердил, что Москва и Вашингтон договорились об обмене россиянина на американскую баскетболистку. Этому, добавили в дипведомстве, предшествовала долгая работа, поскольку Вашингтон не хотел включать Бута в схему обмена. И вот, благодаря всем усилиям, предприниматель вернулся домой.

В американской тюрьме Бут провел около 14 лет, это половина от назначенного срока — бизнесмен был обвинен в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Задержан мужчина был в Тайланде, там же его и передали США. С просьбой вернуть бизнесмена на Родину обратилась в этом году его мать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о других случаях обмена заключенными между Россией и США.