Вот такой футбол: беременная Надежда Ангарская рассекретила пол будущего малыша

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 100

У Надежды Ангарской родится мальчик

Фото, видео: Instagram* / nadezhdaanga; 5-tv.ru

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В отличие от многих коллег звезда Comedy Woman не стала долго интриговать фанатов. Как только она и ее близкие узнали пол, тут же сообщила публике.

Беременная звезда Comedy Woman Надежда Ангарская рассекретила пол будущего малыша. Для этого она устроила гендер-пати. Заранее сходила на узи, после которого врач на листочке написал пол ребенка. При этом от будущих родителей информация тщательно скрывается. Они узнают о поле лишь на вечеринке.

В социальной сети знаменитость опубликовала видео. На нем Ангарская, стоя на футбольном поле, подкидывает мяч, он лопается и в воздухе развивается голубой дым.

«Вот такой футбол», — кратко подписала ролик Ангарская.

Таким образом, знаменитость носит под сердцем сына. Пользователи сети поспешили с поздравлениями.

«Вы — мама мальчиков, так суждено»;

«У сильных женщин рождаются пацаны. Будьте счастливы!» — написали поклонники.

К слову, о беременности Ангарская сообщила несколько недель назад. Для нее, как и для фанатов, это событие стало неожиданностью. При этом о личной жизни знаменитость не распространяется. Лишь признавалась, что не одинока. Но недавно некоторую информацию о своем любимом поведала. Оказалось, что спутником стал тренер ее сына Давида Николай Федчук. Впоследствии футболист подтвердил — он будущий папа.

Сейчас Ангарская, несмотря на предрассудки, чувствует себя хорошо. Беременность протекает легко. А на все «неудобные» вопросы, как она решилась, и зачем ей понадобилось рожать на пятом десятке, отвечает с юмором.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто заменит Ольгу Орлову на посту ведущей «Дома-2» на время декрета.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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