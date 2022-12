Самолет с Виктором Бутом на борту приземлился в Москве

И сначала главная новость дня, которая может войти в историю как самый знаковый обмен заключенными между США и Россией. В Москву ввернулся Виктор Бут, приговоренный за океаном к 25-ти годам тюрьмы. 15 из них он отсидел за решеткой, но так и не признал своей вины. Ему вменяли незаконную торговлю оружием. В США же отправилась скандально известная баскетболистка Бриттани Грайнер, которая любит возить с собой по миру наркотики. В России ее приговорили к девяти годам — это даже меньше, чем дают у нее на родине. О том, что Бут вернется домой — не знали даже его родственники, так сложно проходили переговоры. Все подробности узнал Алексей Лазуренко.

Во время короткой встречи в аэропорту Абу-Даби Бут и Грайнер лишь издали махнут друг другу головами. Их жизненные пути пересеклись на это короткое мгновение. Дальше Бут садится на борт, который только что привез американку из России. Он возвращается домой.

«Прямо забрали с камеры. Со всеми вещами Потом семь часов до Манчестера и семь часов от Манчестера», — рассказал россиянин.

Ему измеряют температуру и давление. Бут не раз жаловался на условия пребывания в американской тюрьме.

«Я старался каждый год делать анализы крови и смотреть, чтобы у меня все было там нормально», — сообщил Виктор Бут.

А потом надолго замолкает. Кажется, он до сих пор не может поверить, что все кончилось. Лишь голоса родных заставляют его улыбнуться.

«Не переживай все нормально, я тебя очень люблю», — говорит мужчина матери.

«Как ты вообще, как перелет, не мерзнешь? Поел?» — волнуется женщина

«Не переживай, все нормально, расскажу при встрече», — заверил Виктор Бут.

Мать и жена россиянина весь вечер не находят себе места. Новость долгожданная, но все равно неожиданная.

Бриттни Грайнер, кажется, тоже не успела подумать о планах на новую жизнь. Еще два дня назад с ней тепло прощались в мордовской колонии.

И лишь на борту самолета рассказали: она больше не российская заключенная.

— Ну, вы знаете, куда вы летите?

— No.

— Вы летите домой.

— To US? Ok, ok.

Байден звонит на борт прямо из Овального кабинета. А потом выходит к журналистам вместе с женой американской спортсменки.

«Наконец, она свободна и спокойна — едет домой. Она потеряла несколько месяцев своей жизни, испытала ненужную психологическую травму. Теперь она имеет полное право на частную жизнь в кругу близких», — сказал американский президент.

Виктора Бута этого права лишили в начале двухтысячных. В Америке его называют «Оружейным бароном». Образ «плохого русского» даже успел воплотить на экране сам Николас Кейдж. Защита Бута настаивала: именно этот фильм сыграл ключевую роль в приговоре американского суда. Одна из присяжных призналась: смотрела его перед тем, как вместе с остальными вынести россиянину страшный приговор — 25 лет колонии.

«На протяжении многих лет тема обмена конечно же обсуждалась. В деле Бута очень много сомнительных моментов, которые, по сути, сводятся к тому, что по сути человека осудили по преступлению, которого не было», — рассказал адвокат Виктора Бута Алексей Тарасов.

Вашингтон охотился за Бутом с середины 90-х. Тогда пресса впервые написала, что бывший военный переводчик, владелец сразу нескольких авиакомпаний якобы торгует оружием в странах, где это запрещено международным эмбарго. В 2002 году Бут попадает в санкционный список. И возвращается из ЮАР, где жил долгие годы, в Россию. Чтобы выманить его из страны, американцы придумывают целую спецоперацию. Агенты под прикрытием приглашают Бута в Тайланд обсудить выгодную сделку — продажу ракет колумбийским радикалам. Много лет спустя американские агенты признавались: прямого согласия Бут тогда не дал.

«Виктор в любой момент мог отказаться и сказать, что он просто продает самолеты. Если бы на встрече кто-то начал говорить об убийстве американцев, я бы ушел оттуда сразу же», — говорится в д/ф «Пресловутый Мистер Бут» (2014 г.)

И этого Вашингтону хватило, чтобы требовать экстрадиции Виктора Бута в США. Российский пилот Константин Ярошенко с темной схемой американских спецслужб знаком не понаслышке. На родину он вернулся только этой весной. Девять лет Ярошенко томили в американской колонии, обвинив в организации наркотрафика.

«Те же самые агенты американские спецслужбы, которые фабриковали дело в отношении Виктора Бута. Те же самые лица, что тоже фабриковали дело в отношении меня. Идут гонения и, считайте, репрессии русских, россиян и русскоязычных. Нужно принимать адекватные, и, может быть, даже, я считаю, что жесткие меры, жесткие, хорошие, плохие, потому что дальше идти уже больше некуда», — сказал летчик Константин Ярошенко.

При том, что Бриттни Грайнер взяли, что называется с поличным. В начале года служебная собака на таможенном контроле Шереметьево обнаружила в ее вещах запрещенное гашишное масло. Баскетболистка утверждала, что запрещенными препаратами снимает боль от старой травмы. В августе Грайнер приговорили к 9 годам колонии.

«Этот обмен стал большим успехом российской дипломатии. Хотя вряд ли подробности этой операции станут известны в ближайшее время. Тот же Байден, например, поблагодарил за активное участие власти Объединенных Арабских Эмиратов. Но главное известно уже сейчас: еще один российский заложник Америки уже на Родине», — сказала Мария Бутина, член комитета Госдумы по международным делам.

И вот, наконец, самолет с Виктором Бутом на борту приземлился в Москве. Теперь он наконец встретится с родными.