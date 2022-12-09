Припаркованный автомобиль провалился под землю в Благовещенске из-за прорыва труб

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Водителей просили отогнать свои машины из-за коммунальной аварии, однако прислушались не все.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Благовещенске автомобиль провалился под землю. Причиной стала коммунальная авария — рядом прорвало трубы, вода размыла грунт.

Автолюбителей еще накануне предупредили, чтобы они отогнали свои машины. Но послушались не все.

Иномарку из ямы достали автокраном. Кстати, водитель как раз собирался продавать машину, но теперь она явна упала в цене.

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