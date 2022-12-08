ТОП-10 способов развлечь ребенка дома зимой

Что делать, если малышу надоели привычные игрушки дома, а гулять с ним на улице зимой слишком холодно?

Зимой прогулки с ребенком становятся не таким частым удовольствием, а развлекать свое чадо как-то нужно. О том, чем занять ребенка в это время года, рассказывает Сибкрай.ru.

Предложите малышу мыльные пузыри и расстелите на пол шерстяное одеяло. На нем пузыри долго не будут лопаться, и ребенок начнет играться с ними. Также попробуйте дать ребенку различные баночки и коробочки, чтобы он мог перекладывать или разбирать что-то. Но предметы не должны быть маленькими и острыми!

Если дома есть прыгунки, они смогут обеспечить детям развлечение на десять минут минимум. Либо используйте ходунки, если малыш уже умеет ходить. Подойдут также большие игрушки, на которых ребенок может кататься. Можно попробовать другое развлечение — пусть малыш сам катает за собой большую машинку или самолет за веревку.

Когда вам нужно заняться делами, включите детские песни — они могут привлечь внимание малыша. Попробуйте сами потанцевать с ребенком на руках, дети это очень любят.

Специалисты советуют читать детям книжки, даже если они не будут понимать их смысл. Просто как можно больше разговаривайте со своим ребенком, это пойдет только на пользу.

Ну и самое простое — игра в прятки, воздушные шарики, мячики.

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